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Общество12 ноября 2021 19:15

В Нижнем Тагиле неизвестный украл камеру видеонаблюдения с набережной

При этом нарушителя зафиксировала другая камера, расположенная по соседству
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле неизвестный молодой человек украл камеру видеонаблюдения на набережной на улице Горошникова. Сейчас полицейские пытаются установить личность злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». При этом нарушителя зафиксировала другая камера, расположенная по соседству.

- По полученной информации мужчина, попавший на камеры видеозаписи, может быть причастен к совершению кражи. Подозреваемому на вид около 25-30 лет, среднего телосложения, рост 170-175 сантиметров. Был одет в черную куртку и шапку, штаны и кроссовки черного цвета, - заявили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Если вы узнали этого мужчину или владеете информацией об его местонахождении, то сообщите об этом в дежурную часть отдела полиции № 16 по телефону: 8(3435) 97-64-02.