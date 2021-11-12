В Екатеринбурге полицейские накрыли еще один склад нелегального алкоголя и табака

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге сотрудники полиции накрыли подпольный склад с алкоголем и табаком, который располагался на улице Комсомольской. Нагрянувшие правоохранители во время осмотра обнаружили и изъяли 2278 бутылок коньяка и 8726 пачек сигарет различных марок. Личность предпринимателя, который арендовал помещение, уже установили.

- На следующий день полиция обнаружила в гаражном боксе на ул. Долорес Ибаррури порядка тысячи пачек табачных изделий с признаками контрафактности. Со слов хозяина бокса он покупал сигареты через интернет и затем продавал в различные киоски и павильоны, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Полицейские проводят проверку по факту возможных нарушений оборота алкогольной и табачной продукции и напоминают, что за незаконный оборот такой продукции можно получить штраф до миллиона рублей, а за сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, можно получить до 10 лет тюрьмы.