Хоккейную арену «Автомобилиста» в ноябре заполнят зрителями на 30%

На игры с «Нефтехимиком», «Амуром» и «Металлургом» смогут прийти больше полутора тысяч болельщиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» получил разрешение заполнить домашнюю арену на 30% от полной вместимости. Постановление подписали специалисты Роспотребнадзора и Министерства спорта о допуске на зрителей матчи в КРК «Уралец». На игры с «Нефтехимиком», «Амуром» и «Металлургом» смогут прийти больше полутора тысяч болельщиков.

- Билеты на матчи против «Нефтехимика» и «Амура» начнут продаваться уже в субботу, 13 ноября. Приобрести их можно только на официальном сайте клуба! Продажи билетов на матч с «Металлургом» откроются позднее, - сообщили в пресс-службе «Автомобилиства».

Попасть на арену смогут только совершеннолетние зрители, предоставившие QR-код о вакцинации, справку о перенесенном COVID-19, медотвод или отрицательный ПЦР-тест, проведенный не позднее, чем за 72 часа. Также с собой необходимо иметь паспорт или иные документы, удостоверяющие личность.

Болельщики до 18 лет смогут попасть на спортивный объект только в сопровождении взрослого. На арене обязательно соблюдение масочного режима.