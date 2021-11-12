На Урале продолжаются поиски 18-летнего парня, который поехал на заработки в Екатеринбург и пропал

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

На Урале волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» продолжают поиски 18-летнего Дмитрия Леонидовича Аптухина. Молодой человек из Челябинска на заработки в Екатеринбург и пропал, он вышел из дома 22 сентября, после чего перестал выходить на связь. С тех пор нет никакой информации об его местонахождении.

- Вообще как в воду канул. Уезжал по приглашению друга «быстро заработать денег». Дома его ждет мать больная, требующая ухода. Деньги требовались на операцию, вот он сюда и поехал за заработком. Выходил на связь с матерью один раз. Говорил какие-то странные вещи, - сообщили «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде.

- Приметы пропавшего: рост 174 сантиметра, худощавое телосложение, волосы темно-русые, карие глаза, - сообщают поисковики.

На момент исчезновения был одет в черную куртку, черные спортивные штаны, черные кроссовки и черную кепку. Если вы знаете, где может находиться Дмитрий, сообщите по номеру горячей линии «ЛизаАлерт»: 88007005452 или позвоните по единому телефону вызова экстренных служб «112».