Вход на площадку будет свободный, но по QR-коду Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 26 ноября в Екатеринбурге стартует Черная пятница. В магазинах и торговых центрах можно будет купить одежду, бытовые товары, электронику со скидкой до 90%.

Откроет традиционную неделю шопинга известный рэпер Feduk. Певец выступит с концертом в ТРЦ «Гринвич» в 22:30. На сцене фудмаркета Estory он споет свои самые популярные песни.

- На концерте посетители смогут послушать актуальную программу исполнителя, все самые модные его песни. Мы пригласили именно Федука, потому что он интересен людям, интересен молодежи. Зрители смогут потанцевать, расслабиться в отличный вечер пятницы, - рассказал представитель «Гринвича» Илья Клюжин.

Вход на площадку будет свободный, но по QR-коду. Количество мест у сцены фудмаркета Estory ограничено.

Черная Пятница 2021 в Екатеринбурге в торговом центре «Гринвич» продлится всего один день – 26 ноября.

Напоминаем, что в ТРЦ «Мега», «Радуга парк» уже стартовала Черная пятница.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Черная Пятница в Екатеринбурге 2021: когда стартует, список магазинов (подробнее)