Жителей Нижнего Тагила начнут прививать от COVID-19 на рынке

Новый пункт вакцинации откроется с 13 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 13 ноября жители Нижнего Тагила смогут поставить прививку от коронавиурса на Центральном рынке. Об этом сообщает TagilCity.ru.

Новый пункт вакцинации откроется на улице Газетная, 97А в 13:00 в субботу. Он будет работать по будням с 11:00 до 19:00. По выходным пункт будет открыт с 09:00 до 18:00.

Также дополнительный пункт вакцинации открылся с 1 ноября в ТЦ «Квадрат» на улице Пархоменко, 41. Там поставить прививку можно в будни с 16:00 до 19:00, а в выходные с 12:00 до 17:00.

Кроме того вакцинироваться можно в ТРЦ DEPO на Свердловском шоссе, 31б в будни с 16:00 до 20:00. В выходные прививку можно поставить с 10:00 до 20:00. Помимо этого, пройти вакцинацию можно городских больницах.

Чтобы поставить прививку от коронавиурса в мобильном пункте вакцинации, при себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.