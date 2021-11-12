В Нижнем Тагиле из-за ремонта газопровода закроют сразу три участка улиц

Пешеходы и автомобилисты не смогут попасть на улицу Хохрякова, Шаумяна и Керамиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле из-за ремонта газопровода в районе Тагилстроя будут перекрыты сразу три участка улиц. Планируется, что пешеходы и автомобилисты не смогут попасть на улицу Хохрякова, Шаумяна и Керамиков. Об этом пишет местное издание TagilCity.ru.

- В частности, для автотранспорта будут закрыты участок на улице Хохрякова от Землячки до Шаумяна, от Землячки до Хохрякова, 27 и на улице Шаумяна от Хохрякова до Керамиков, - говорится в постановлении, подписанном главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым.

На следующей неделе на трассе «Екатеринбург – Тюмень» дорожники дважды перекроют движение. В первом случае перекроют участок на 140 километре под Камышловом в ночь на 15 ноября, там будут проводить работы по установке табло переменной информации.