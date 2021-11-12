Сервис «Яндекса» предложил предпринимателям из Екатеринбурга создать свой сайт с помощью Instagram-аккаунта

Фото предоставлено пресс-службой Яндекс.Бизнес

Они смогут автоматически создать сайт с витриной товаров или услуг на основе аккаунта в Instagram, чтобы их товары или услуги смогли увидеть незарегистрированные в соцсети пользователи интернета, сообщила пресс-служба компании.

Новый инструмент станет также доступен предпринимателям из Екатеринбурга, а создать сайт смогут все пользователи рекламной подписки сервиса за несколько минут. Для этого при запуске новой рекламной кампании пользователю потребуется выбрать посты с товарами или услугами из Instagram-аккаунта, установить цены и добавить кнопку для заказа товаров и услуг.

Затем алгоритмы подготовят рекламные объявления и при необходимости адаптируют тексты постов под них. После этого проанализируют все площадки Яндекса и Google — и запустят рекламу там, где есть потенциальные клиенты. Статистика по звонкам, кликам и другим важным для бизнеса показателям будет доступна в личном кабинете.