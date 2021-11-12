В Екатеринбурге прошел рейд по соблюдению масочного режима в транспорте

Проверки прошли в районе крупного торгового центра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 12 ноября, в Екатеринбурге прошел рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Сотрудники министерства общественной безопасности Свердловской области, Муниципальной транспортная инспекция (МТИ) и Росгвардии провели проверку по поручению мэра Алексея Орлова.

- В этот раз сотрудники организовали проверку в районе крупного торгового центра на одной из центральных улиц города – 8 Марта, где особенно большой пассажиропоток, - говорится в сообщении.

Контролеры отметили, что большинство горожан находятся в транспорте в масках. Однако инспекторы все равно напоминали кондукторам о том, что нужно следить за соблюдением антиковидных мер. Также они сообщали екатеринбуржцам, что отказ надеть маску может стать причиной для административного протокола.

Проверяющих порадовало, что в муниципальных и частных автобусах висят листовки, информирующие о масочном режиме. По словам инспекторов, за один рейд им удается проверить больше 20 единиц общественного транспорта.

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