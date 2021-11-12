В Екатеринбурге задержали 19-летнего парня, который порезал ножом прохожего

На молодого человека завели уголовное дело
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге задержали 19-летнего молодого человека, который порезал ножом прохожего. Об этом сообщает городское УМВД.
- Пострадавший пояснил, что около 22:30 на улице к нему подошли неизвестные молодые люди. Один из них ударил пострадавшего ножом в живот и забрал барсетку, в которой находилось 15 тысяч рублей, - говорится в сообщении.
Инцидент произошел 31 октября 2021 года на улице Седова. Мужчину доставили в больницу с поврежденной селезенкой, а 19-летнего злоумышленника задержала полиция.
На молодого человека завели уголовное дело по части 4 статьи 162 (Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы. При этом он ранее уже был судим за разбой.
Ранее в Нижнем Тагиле полицейские задержали рецидивиста, который напал с ножом на двух женщин. Одну из пострадавших привезли в больницу в тяжелом состоянии. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
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