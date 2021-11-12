Доля оформленных через интернет билетов на уральские поезда составила почти 60% в 2021 году

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

В январе-октябре 2021 года пассажиры Свердловской (СвЖД) и Южно-Уральской железных дорог (обслуживаются Уральским филиалом АО «Федеральная пассажирская компания») приобрели через интернет 4,4 млн билетов на поезда дальнего следования, что составляет почти 60% от общего количества оформленных билетов.

Основными каналами продажи электронных билетов являются официальный сайт rzd.ru и мобильное приложение «РЖД Пассажирам». Компания постоянно развивает и совершенствует онлайн-сервисы, чтобы процесс оформления проездных документов был более простым и удобным, предлагает пассажирам новые полезные опции.

Так, в последней версии приложения «РЖД Пассажирам» появилась опция «Переоформить билет» (ранее это можно было сделать только на официальном сайте ОАО «РЖД» или в кассах). Если пассажир приобрел билет на поезд дальнего следования, но по какой-либо причине решил уехать раньше, он может переоформить электронный проездной документ на другой поезд. При выборе соответствующей опции система предложит список поездов. При переоформлении стоимость старого билета (за вычетом сбора) засчитывается в стоимость нового. Разницу надо доплатить, если новый билет дороже, или ее вернут, если новый билет стоит дешевле.

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

Напомним, приложение «РЖД Пассажирам» доступно для мобильных устройств с операционными системами Android и iOS. Оно позволяет без комиссии приобрести билеты на поезда дальнего следования и пригородного сообщения, оформить перевозку багажа и домашних животных, а также использовать бонусные баллы программы лояльности и транспортные карты. В приложении можно найти актуальную стоимость билетов на ближайшие даты, навигацию по вокзалам, информацию о фактическом движении поездов и ответы на часто задаваемые вопросы.

Кроме того, в приложении можно получать уведомления о важных изменениях, связанных с поездкой по просматриваемому маршруту (например, изменения в расписании). А с помощью опции «Отслеживание билетов» автоматически узнавать о появившихся свободных местах на нужный поезд дальнего следования – система пришлет пуш-уведомление, если кто-то из пассажиров вернет билеты или в поезде будет увеличено количество вагонов.