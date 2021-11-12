На трассе «Екатеринбург – Тюмень» на следующей неделе дважды перекроют движение

В ведомстве попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам Фото: Алексей БУЛАТОВ

На следующей неделе на трассе «Екатеринбург – Тюмень» дорожники дважды перекроют движение. В первом случае перекроют участок на 140 километре под Камышловом в ночь на 15 ноября, там будут проводить работы по установке табло переменной информации. Планируется, что проезд закроют в оба направления с 01:15 до 01:30.

- Также в ночь на 18 ноября такое же табло появится на 215 километре автодороги «Екатеринбург – Тюмень». Для безопасного монтажа пролетных строений планируется закрытие движения с 01:15 до 01:30. Движение будет перекрыто в оба направления, - рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

В ведомстве попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам и учитывать эту информацию при планировании своего маршрута. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге «Водоканал» перекроет движение по улице Кутузова из-за строительства канализации. Автомобилисты не смогут попасть на участок от дома № 45 до здания № 49 в течение всего декабря, он будет закрыт с 1 по 30 число.