Сделано с добром: в «Екатеринбурггазе» вспоминают самые яркие события 2021 года

Фото предоставлено пресс-службой АО «Екатеринбурггаз»

Каждый год сотрудники компании, как настоящие волшебники, исполняют желания сотен горожан, дарят людям позитивное настроение и чувство спокойствия в своем доме.

Так, более 250 горожан преклонного возраста получили в подарок новые газовые плиты и другое газовое оборудование в рамках благотворительной акции.

Каждую осень Старичок-Газовичок открывает Школу газовой безопасности для пенсионеров. В 2021 году ее уроки на базе социальных учреждений посетили 200 человек.

Юные граждане тоже не остаются в стороне. Для 150 школьников Екатеринбурга прошли необычные уроки: ребята узнали тайны природного газа и познакомились с работой газоспасателей.

Свыше 300 жителей Железнодорожного района погуляли на незабываемом летнем празднике от предприятия. Также в рамках онлайн-концерта, прошедшего при поддержке АО "Екатеринбурггаз", тысячи людей спели песни военных лет.

50 юных и не очень жителей уральской столицы стали обладателями призов за активное изучение правил безопасности в онлайн-играх и викторинах. Еще 300 горожан повторили их в ходе рейдов газовой безопасности.

Но самое главное – это безопасность, которую обеспечивает горожанам «Екатеринбурггаз»

31 000 человек заменили газовое оборудование в своих домах и квартирах, с начала 2021 года к 320 новым потребителям пришло голубое топливо, заключено 520 договоров на подключение, 740 заявок на техприсоединение находится в работе.

Для обеспечения безопасности горожан аварийные бригады 7 100 раз выезжали на экстренные заявки по телефону 104. Почти 400 тысяч семей и 800 предприятий Екатеринбурга пользуются газом без перебоев.

АО «Екатеринбурггаз» желает всем добра и благополучия в доме!