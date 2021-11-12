Мэрия Нижнего Тагила потратит три миллиона рублей на новые автомобили

Все машины должны быть новыми и выпущенными не ранее 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле местная мэрия ищет компанию-подрядчика, которая поставит для нужд администрации три легковых автомобиля. Планируется, что на эти цели выделят 2.8 миллиона рублей, конкурсная документация размещена на портале государственных закупок. Планируется, что эти деньги выделят из городского бюджета.

- Подрядчик должен поставить два легковых автомобиля мощностью от 100 до 150 лошадиных сил, имеющих передний привод. Второй контракт подразумевает покупку полноприводного внедорожника, - говорится на портале госзакупок.

Все машины должны быть новыми и выпущенными не ранее 2020 года. В комплектацию легковушек войдут иммобилайзер (электронное противоугонное устройство), бортовой компьютер, воздушный фильтр салона, аудиосистема, кондиционер. Победителей конкурса планируется определить 19 и 23 ноября.