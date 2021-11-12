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Общество12 ноября 2021 15:23

Мэрия Нижнего Тагила потратит три миллиона рублей на новые автомобили

Деньги на покупку транспорта выделят из местного бюджета
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Все машины должны быть новыми и выпущенными не ранее 2020 года

Все машины должны быть новыми и выпущенными не ранее 2020 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле местная мэрия ищет компанию-подрядчика, которая поставит для нужд администрации три легковых автомобиля. Планируется, что на эти цели выделят 2.8 миллиона рублей, конкурсная документация размещена на портале государственных закупок. Планируется, что эти деньги выделят из городского бюджета.

- Подрядчик должен поставить два легковых автомобиля мощностью от 100 до 150 лошадиных сил, имеющих передний привод. Второй контракт подразумевает покупку полноприводного внедорожника, - говорится на портале госзакупок.

Все машины должны быть новыми и выпущенными не ранее 2020 года. В комплектацию легковушек войдут иммобилайзер (электронное противоугонное устройство), бортовой компьютер, воздушный фильтр салона, аудиосистема, кондиционер. Победителей конкурса планируется определить 19 и 23 ноября.