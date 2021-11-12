«ЧО» в городе хорошего? Да много: участники фестиваля паблик-арта «ЧО» перекрасили стены в кинотеатре «Заря»

Кино-субботники в кинотеатре в рамкаъ фестиваля ЧО. Фото Егора Соловьева

Участниками стали неравнодушные горожане, которые провели несколько активных выходных в кинотеатре «Заря», перекрасив и освежив там стены внутреннего помещения. Таким образом сообщество художников, кинокритиков, кураторов фестиваля и деятелей искусства на личном примере показали, как можно менять к лучшему пространство вокруг себя.

- Кинотеатр «Заря» очень удачно расположен, - говорит Екатерина Кельман, участница кино-субботника в рамках паблик-арта фестиваля ЧО. – Он словно входная группа в большой городской микрорайон. Здорово, если он станет местом, где смогут проводить время разные объединения людей. «Заря» может стать классным культурным центром для Эльмаша и Уралмаша.

Кинотеатр Заря наполнятеся новым смыслом. Фото Егора Соловьева

Про объединения людей, то есть городские сообщества и их влияние на город посвящен отдельный блок афиши фестиваля. Эту тему в рамках «ЧО» инициировала и организует исследователь Екатеринбурга Полина Иванова. В течение нескольких недель в кинотеатре «Заря» представители религиозных, национальных, исторических и других сообществ буду делиться опытом взаимодействия в рамках городской среды. Итогом станет выставка, которую планируют провести весной следующего года.

- Город развивался не только по воле каких-то внешних сил, решений чиновников, приказов и распоряжений, - рассуждает Полина Иванова. – Он развивался и самими горожанами. Очень многие вещи здесь были сделаны, когда люди просто объединились и создали для себя что-то замечательное или решили какую-то проблему. Мы хотим собрать эту информацию. Сделать её публичной. Здорово, что в городе есть фестиваль «ЧО».

Кинотеатр «Заря» на Уралмаше долгое время существовал как недорогой районный кинотеатр. Участники фестиваля паблик-арта «ЧО» пытаются превратить его в пространство, где найдется место и кино, и театру, и неравнодушным горожанам. Креативным кластером, от чего и сам район, и город в целом заиграет новыми смыслами.