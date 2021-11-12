Полиция возбудила уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме ищут мошенников, которые украли у пенсионерки 800 тысяч рублей. Об этом сообщает МО МВД России «Верхнепышминский».

По словам потерпевшей, ей позвонила неизвестная и представилась ее снохой. Собеседница рассказала, что попала в аварию и ей срочно нужны деньги на операцию.

Затем мошенница передала трубку «следователю», который предложил ей пообщаться по сотовому телефону, но с условием, что стационарный будет лежать рядом. Через несколько минут пенсионерке позвонил мужчина и сказал, что деньги необходимо будет передать курьеру.

- К дому пенсионерки злоумышленник направился пешком, оставив машину у соседнего дома. После того как преступник был на месте, потерпевшую уведомили что «курьер» подошел, и она может выходить, - рассказали в полиции.

Не отдавая себе отчет, женщина выполнила все указания мошенников и лишилась 800 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело. По данным полиции, за два дня поступило три заявления о мошенничестве в отношении пенсионеров.

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