Свердловчанин заплатил штраф за свою собаку, которая покусала ребенка

Собаку выгуливали без намордника и поводка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Туринска заплатил штраф в размере 50 тысяч рублей за то, что его собака покусала 10-летнего мальчика. Об этом сообщает прокуратура по Свердловской области.

14 июня 2021 года на перекрестке Трактористов свердловчанин гулял со своим домашним питомцем без намордника и поводка. Во время прогулки собака напала на ребенка.

Родители ребенка после инцидента подали заявление в полицию. Однако мужчина продолжил гулять с собакой без намордника. Так как он проигнорировал правила безопасного содержания животного, прокурор подал иск на жителя Туринска о взыскании морального вреда.

- Туринский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме, взыскав в пользу ребенка 50 тысяч рублей, - уточнили в прокуратуре.

Решение по этому делу вступило в законную силу.

Ранее, 19 октября 2021 года, в Березовском собака с цепью на шее накинулась на женщину и искусала ее до крови. Девушка была на пятом месяце беременности. Пострадавшая рассказала «КП Екатеринбург», что она шла по тротуару мимо частного сектора, когда на нее напало животное. Сначала собака укусила ее за руки, а после вцепилась в ногу.

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