На Урале задержали рецидивиста, находившегося в розыске за нападение с ножом на двух женщин

Фото: предоставлено В.Н.Горелых

Уральская полиция задержала в Верхней Салде ранее судимого мужчину, который был в розыске. Стражи порядка искали его из-за нападения с ножом на 18-летнюю девушку и женщину 44 лет. Одна из пострадавших тогда в тяжелом состоянии доставили в больницу.

- Он хорошо понимал, что сыщики его ищут, поэтому даже в один магазин дважды не заходил, - рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Взяли беглеца в одной из квартир по улице Ватутина в Нижнем Тагиле, где пытался «залечь на дно» у знакомой женщины.

При этом рецидивист сопротивлялся при задержании. 40-летний уроженец Нижнего Тагила Виталий Иванов был ранее судим за убийство, разбой и изнасилование. Из мест лишения свободы он освободился в ноябре 2017 года.

Сейчас Иванов находится под стражей. На него завели уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.