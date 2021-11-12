Миллениалы путешествуют чаще всех – исследование big data Tele2

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Чаще всего с апреля по октябрь по стране путешествовали клиенты компании от 30 до 40 лет. Длительность отдыха у москвичей составила в середине лета 11 дней, а у жителей Крайнего Севера – на три дня больше.

Data scientists Tele2 изучили группу абонентов, которые путешествовали по российским регионам с апреля по октябрь 2021 года. Наиболее активными оказались клиенты в возрасте от 30 до 40 лет (миллениалы, или поколение Y) – 41% от общего числа туристов. На абонентов от 40 до 50 лет приходится 21% всех путешественников. На третьем месте по туристической активности – клиенты в возрасте от 20 до 30 лет с результатом 18%. Реже путешествуют абоненты от 50 до 60 лет – их доля равна 11%. И лишь 5% составляют туристы старше 60 лет.

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

По данным Tele2, мужчины из Москвы и области отправляются в поездки чаще женщин – 56% против 44%. В отдельных регионах женщины путешествуют охотнее мужчин: например, в Свердловской области на них приходится 54% от общего числа туристов.

Средняя длительность отдыха москвича в июле, на который приходится пик отпускного сезона, составляет 11 дней. Меньше всего отдыхают жители Ростовской области – 9,5 дней. Больше всего времени проводят на отдыхе абоненты из Мурманской области – почти 14 дней. Это объясняется дополнительными днями отпуска для жителей Крайнего Севера.

Наиболее популярными отпускными направлениями для абонентов Tele2 традиционно стали южные регионы, Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Помимо этого, туристы проявляли интерес к Республике Татарстан, Воронежской, Владимирской, Калужской, Свердловской и Тюменской областям.