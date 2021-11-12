Подросток из Серова обратилась в прокуратуру из-за запрета ходить в ТЦ без взрослых

Школьница требует восстановить нарушенные права детей и подростков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове 15-летняя школьница обратилась в прокуратуру из-за запрета ходить в ТРЦ без взрослых. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан». Девочке помогли составить документ отец и 21-летняя сестра-юрист.

В обращении школьница требует восстановить, как она считает, нарушенные ковидными ограничениями права детей и подростков. В частности, она указывает на то, что она достигла возраста 14 лет, имеет паспорт и вправе согласно 26 статье Гражданского кодекса без согласия родителей совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные пунктом 2 статьи 28 настоящего Кодекса. Это значит, что она может посещать по закону торговые центры без родителей.

Отец девочки рассказал ИА «Уральский меридиан», что полностью поддерживает дочь, так как после запрета детьми на посещение ТЦ без родителей, дети стали собираться еще более тесными группами, а чтобы попасть в магазин им приходится ждать взрослых с работы до вечера. При этом в Серове на данный момент мало мелких торговых точек и все магазины в основном находятся именно в торговых центрах.