Доля работников, привитых от COVID-19, на СвЖД достигла 75%

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

На предприятиях железнодорожного транспорта в границах Свердловской железной дороги (в том числе на вокзалах, в филиале федеральной пассажирской и в пригородных компаниях) доля работников, сделавших прививку от COVID-19, по состоянию на 11 ноября 2021 года составила 75%.

К настоящему времени сделали прививки от новой коронавирусной инфекции почти 49 тыс. железнодорожников, из них 41 тыс. полностью завершили вакцинацию. В том числе в Свердловской области прививками охвачено 74,2% работников холдинга, в Тюменской – 75,1%, в Пемском крае – 72,7%, в ХМАО-Югре 79,8%, в ЯНАО – 81,8%.

Вакцинация сотрудников, контактирующих с пассажирами, является одним из важнейших пунктов обеспечения рекомендованного Роспотребнадзором комплекса противоэпидемических мер на вокзалах и в поездах. Кроме профилактических прививок, таким сотрудникам перед заступлением в рейс или в рабочую смену в обязательном порядке измеряется температура тела и производится осмотр на наличие признаков заболевания; организовано периодическое лабораторное тестирование на COVID-19.

Клиники сети «РЖД-Медицина» и их подразделения активно участвуют в реализации всероссийской программы массовой вакцинации (и ревакцинации) населения от COVID-19. Прививочные пункты и мобильные медицинские бригады работают в железнодорожных поликлиниках в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Артемовском, Перми, Сургуте, Новом Уренгое (Коротчаево) и других городах, на вокзалах Екатеринбург и Тюмень, выезжают по заявкам на предприятия.

Всего в подразделениях «РЖД-Медицины» на СвЖД (клиниках, медпунктах и др.) к настоящему времени сделали прививки от новой коронавирусной инфекции более 65 тыс. человек.

Наряду с вакцинацией против COVID-19 во всех клиниках сети «РЖД-Медицина» на Свердловской магистрали продолжается прививочная кампания против гриппа.