В Нижнем Тагиле неизвестные раскидали по городу отрубленные головы коров

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Нижний Тагил

В Нижнем Тагиле жители обратили внимание на разбросанные по городу отрубленные головы коров. Как пишут в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил», в частности на жуткие находки натыкались в центре города, рядом с домом быта «Эра» и на улице Балакинская. Кто их разбросал неизвестно.

Ситуацией уже заинтересовались в надзорном ведомстве - Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура направит сообщения об этом инциденте в органы МВД для установления лиц, совершивших правонарушение. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердила пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.

Напомним, в Екатеринбурге в октябре нашли голову коровы на детской площадке. Объеденные останки животного обнаружили прямо возле горки жители Уралмаша.