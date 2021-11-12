В Свердловской области за сутки коронавирус подтвердился у 727 человек

Также за сутки от инфекции умер 31 житель региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 727 человек. Из них 144 – жители Екатеринбурга. Сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Также новые случаи COVID-19 зарегистрировали в Ирбите, Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Невьянске, Каменске-Уральском, Ревде, Сухом Логу, Качканаре, Реже, Березовском, Первоуральске и других населенных пунктах региона.

С начала пандемии на Урале коронавирусом заразились 166 132 человека. Полностью вылечиться от него смогли 148 082 свердловчанина. За минувшие сутки из больницы выписали 502 человека.

При этом состояние 931 пациента врачи оценивают как тяжелое. 598 уральцев находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, а 506 – на аппаратах ИВЛ. Состояние средней тяжести наблюдается у 7 928 свердловчан.

Также за сутки от коронавируса умер 31 житель региона. Всего с начала пандемии от инфекции скончались 7 824 человека.