В Пионерском поселке несколько десятков домов остались без отопления и горячей воды

Работы проводились с 21:00 11 ноября до 11:00 12 ноября
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге несколько десятков домов в Пионерском поселке остались без горячей воды и отопления. В Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) рассказали, что это было из-за планового устранения повреждений теплотрассы.
- У нас сейчас, в период отопительного сезона, мониторинговые службы круглосуточно занимаются выявлением слабых мест на теплотрассах. При дальнейшем подозрении мы выходим и меняем участок трубы, потому что за лето невозможно переложить весь город, там больше трех тысяч километров. И это было такое устранение повреждения, - объяснили «КП Екатеринбург».
Работы проводились с 21:00 11 ноября до 11:00 12 ноября в районе улиц Учителей и Сулимова. Сейчас водоснабжение восстановлено.
Ранее, 28 октября, в Екатеринбурге произошла коммунальная авария. Вода затопила улицу Малышева от Мира до Гагарина. По проезжей части буквально лились потоки жидкости. Аварийный участок отключили. Водоснабжение в домах не пострадало.
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