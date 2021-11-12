В Пионерском поселке несколько десятков домов остались без отопления и горячей воды

Работы проводились с 21:00 11 ноября до 11:00 12 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге несколько десятков домов в Пионерском поселке остались без горячей воды и отопления. В Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) рассказали, что это было из-за планового устранения повреждений теплотрассы.

- У нас сейчас, в период отопительного сезона, мониторинговые службы круглосуточно занимаются выявлением слабых мест на теплотрассах. При дальнейшем подозрении мы выходим и меняем участок трубы, потому что за лето невозможно переложить весь город, там больше трех тысяч километров. И это было такое устранение повреждения, - объяснили «КП Екатеринбург».

Работы проводились с 21:00 11 ноября до 11:00 12 ноября в районе улиц Учителей и Сулимова. Сейчас водоснабжение восстановлено.

Ранее, 28 октября, в Екатеринбурге произошла коммунальная авария. Вода затопила улицу Малышева от Мира до Гагарина. По проезжей части буквально лились потоки жидкости. Аварийный участок отключили. Водоснабжение в домах не пострадало.

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