В Екатеринбурге завершены поиски пропавшего 37-летнего мужчины

Пропавшего мужчину искали волонтеры и сотрудники полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершены поиски пропавшего 37-летнего Ивана Ретунского. Мужчина пропал 10 ноября на Уралмаше. Его поисками занимались полиция и волонтеры поисковых отрядов «Провыв» и «Лиза Алерт».

- Найден, жив. Всем спасибо за помощь в поисках, - сообщили в группе ВКонтакте отряда «Лиза Алерт».

Волонтеры рассказали «КП-Екатеринбург», что мужчина сам вернулся домой, с ним все в порядке.

Напомним, недавно на Химмаше развернулись поиски 39-летней Оксаны Ермаковой. Мать двоих детей три дня искали волонтеры, полиция и местные жители по всему району после того, как она перестала выходить на связь. Позже, когда она нашлась, оказалось, что все это время она распивала спиртное со своим приятелем.