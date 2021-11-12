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Происшествия12 ноября 2021 11:44

В Екатеринбурге задержали инженера, который трогал между ног 7-летнюю племянницу

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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Ранее мужчина не имел проблем с законом.

Ранее мужчина не имел проблем с законом.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера» в отношении 50-летнего инженера. По версии следствия, мужчина трогал за половые органы 7-летнюю племянницу.

- Инцидент произошел в доме на улице Краснолесья. Девочка рассказала о случившемся маме. Женщина сообщила сразу же в полицию, в тот же день инженера задержали. Ранее у него не было проблем с законом, - пояснил источник «КП»-Екатеринбург в силовых структурах.

В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев. Напомним, что в Серове грозит срок школьнице, которая снимала на видео секс с 10-летним братом.