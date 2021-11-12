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Спорт12 ноября 2021 11:21

Конор Макгрегор вызвал Петра Яна на боксерский поединок

Он заявил, что «перебоксирует» уральского бойца
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Макгрегор сказал, что ему нравится стиль боя Петра Яна

Макгрегор сказал, что ему нравится стиль боя Петра Яна

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что выиграл бы в бою уральского бойца Петра Яна. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Макгрегор прокомментировал в соцсетях рейтинг лучших ударников UFC. Первое место топа занял Петр Ян. На втором месте расположился Макс Холлоуэй, на третьем - Конор Макгрегор. Также в пятерку попали Жозе Альдо и Нэйт Диаз.

- Я перебоксировал троих в этом списке. В UFC нет никого, кто был бы даже близко к уровню моего бокса. Даже Дастин смог попасть только после того, как я сломал ногу. Я всех разобрал, если мы говорим о боксе. Ян тоже хорош, мне нравится его стиль, но его я бы тоже разбил, - написал Макгрегор.

Позже Петр Ян ответил на своей странице в Twitter, что готов выйти на бой.

- Конор, мы все знаем, что ты любишь говорить. Но давай перейдем к делу, если ты реально готов драться. Неважно по каким правилам — бокс или ММА — меня не интересуют вес и правила. Ставлю, что ты просто не придешь, - написал свердловчанин.

Ранее, 30 октября Петр Ян победил в поединке Кори Сэндхагеном и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе. В начале 2022 года уралец выйдет на объединительный бой с американцем Алдажмэйном Стерлингом.

8 ноября 2021 года Петр Ян вернулся в Екатеринбург. Корреспондент «Комсомольской правды» взял у него интервью. Он рассказал, что подготовка к последнему бою была тяжелой и длилась больше двух месяцев. О дальнейших планах уралец говорил с осторожностью. Однако он заявил, что драться до 45 лет, как Федор Емельяненко, он точно не собирается.

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