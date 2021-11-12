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Общество12 ноября 2021 11:04

В Екатеринбурге на выходные изменится схема движения транспорта по Артинской

На участке дороги будут идти ремонтные работы
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Движение изменят из-за ремонтных работ

Движение изменят из-за ремонтных работ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на выходные с 12 по 14 ноября изменят схему движения транспорта по улице Артинской из-за перекрытия от улицы Армавирской до улицы Мастеров. На участке дороги будут идти ремонтные работы - МУП «Водоканал» будут устранять аварию на сетях водопровода.

- Предприятие обращается к горожанам с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - рассказали в пресс-службе мэрии.

На время проведения ремонтных работ изменится схема движения автобусного маршрута № 57. Он будет следовать по улицам Армавирской, Завокзальной и переулку Мельковскому. Временно отменяются остановки транспорта «Артинская», «Проспект Космонавтов» и «Техучилище».