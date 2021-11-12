На Урале будут судить бывшего гендиректора предприятия ЖКХ за мошенничество на 26 млн рублей

Дело завели по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области передали в суд дело бывшего гендиректора ООО «Региональные Коммунальные Системы», которого обвиняют в хищении холодной воды на 26,4 миллиона рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.

- В октябре 2015 года обвиняемый по результатам торгов заключил с администрацией Нижнетуринского городского округа концессионное соглашение в отношении объектов холодного водоснабжения, водоотведения и водоочистки, находящихся в собственности муниципалитета, - говорится в сообщении.

Обвиняемый также заключил договор на холодное водоснабжение с крупным предприятием. При этом он дал распоряжение своим подчиненным заключать с абонентами Нижнетуринского городского округа договоры холодного водоснабжения и водоотведения.

С октября 2015 по октябрь 2016 года гендиректор ООО «Региональные Коммунальные Системы» получал деньги от абонентов за поставленную предприятием воду, но свои обязательства не выполнял и не платил по договору.

По версии следствия, обвиняемый с самого начала не собирался выполнять договор. Он похитил больше 2,6 миллиона кубометров воды. На гендиректора предприятия ЖКХ завели дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

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