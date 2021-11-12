В Каменске-Уральском инспекторы ГИБДД устроили погоню за водителем в наркотическом опьянении

Мужчину преследовали с проблесковыми маячками и спецсигналами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском инспекторы ГИБДД устроили погоню за водителем с признаками наркотического опьянения. О том, что по Красногорскому району передвигается автомобиль Kia Ceed, водитель которого возможно находится в неадекватном состоянии, поступила в госавтоинспекцию днем, 11 ноября.

- Около 16:30 в районе дома № 48 по улице Железнодорожной данная автомашина была обнаружена. При остановке сотрудниками, ее водитель не выполнил законного требования инспекторов ДПС и продолжил движение, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Преследуя водителя с проблесковыми маячками и спецсигналами, словно в каком-нибудь фильме, инспекторы все же сумели задержать автомобиль в районе дома № 50 по улице Калинина. 36-летний мужчина, который был за рулем, имел признаки опьянения, однако медосвидетельствование показало, что он трезв. Поэтому водителя отправили в медучреждении, где взяли анализы и направили на химико-токсикологическое исследование, по результатам которого будет установлено состояние водителя.

Пока результаты исследования не готовы на мужчину завели административное дело за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке автомобиля. Ему будет назначен штраф от 500 до 800 рублей.