Екатеринбуржца восстановили в должности прораба только после вмешательства приставов

Жителя Екатеринбурга восстановили в должности прораба строительной компании и выплатили зарплату только после вмешательства приставов.

- В Кировское районное отделение судебных приставов Екатеринбурга поступил исполнительный документ об обязании внести запись в трудовую книжку о приеме на работу, а также взыскать задолженность по заработной плате за последний месяц работы в размере порядка 50 тысяч рублей, - рассказали в отделе по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области.

Директора организации вызвали на прием к судебному приставу, где тот получил постановление о возбуждении исполнительного производства и требование об исполнении решения суда. Когда руководитель не исполнил требования в установленный срок, ему пригрозили уголовной ответственностью по статье 315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта). Также было решено взыскать в компании исполнительный сбор в размере 50 тысяч рублей.

- Кроме того, должнику разъяснено, что в случае неисполнения решения суда в новый срок, установленный судебным приставом-исполнителем, в отношении директора должника-организации будет составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 17.17 КоАП РФ (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера), - добавили в ГУФССП России по Свердловской области.

После предпринятых судебным приставом мер директор строительной компании выполнил все требования и вернул екатеринбуржцу работу, а также выплатил долг по зарплате.