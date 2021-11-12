Опубликован график работы пунктов вакцинации в уральских ТЦ на 12 ноября

Желающим поставить прививку нужно иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Свердловской области опубликовали расписание мобильных пунктов вакцинации от коронавируса в торговых центрах и зданиях госучреждений. Желающим поставить прививку нужно иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

ЕКАТЕРИНБУРГ

ТРЦ «Гринвич» на улице 8 Марта, 46 с 09:00 до 19:00

ТЦ «Дирижабль» на улице Академика Шварца, 17 с 12:00 до 18:00

ТЦ «МЕГА» на улице Металлургов, 87 с 09:00 до 20:00

ТЦ «МАКСИДОМ» на улице Тверитина, 45 09:00 до 19:00

ТРЦ «Академический» на улице Краснолесья, 133 с 09:00 до 19:00

ТРЦ «Кировский» в переулке Сиреневый бульвар, 2 с 09:00 до 19:00

ТРК «Парк Хаус» на улице Сулимова, 50 с 09:00 до 19:00

ТЦ «ОМЕГА» на проспекте Космонавтов, 41 с 09:00 до 19:00

ТРЦ VEER Mall на проспекте Космонавтов, 108Д с 10:00 до 19:00

Аэропорт «Кольцово» на площади Бахчиванджи, 1 (терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) с 09:00 до 19:00

Екатеринбургский государственный цирк на улице 8 Марта, 43 с 10:00 до 19:00

НИЖНИЙ ТАГИЛ

ТРЦ «Квадрат» на улице Пархоменко, 41 с 16:00 до 19:00

ТРЦ DEPO на Свердловском шоссе, 31Б с 16:00 до 20:00

РЕЖ

ТЦ «Березка» на улице Ленина, 1 с 10:00 до 18:00

СЫСЕРТЬ

ДК имени Романенко на улице Коммуны, 32 с 10:00 до 15:00

ВЕРХНЯЯ САЛДА

Администрация Верхнесалдинского ГО на улице Энгельса, 46 с 14:00 до 18:00

Дом книги на улице Парковая, 12 с 10:00 до 13:00

СЕРОВ

Гипермаркет «Семейный» на улице Заславского, 37 с 11:00 до 16:00

КТ «Родина» на улице Ленина, 179 с 9:00 до 16:00

ТЦ «Nebo» на улице Ленина, 215 с 12:00 до 20:00

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