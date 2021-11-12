Опубликован график работы пунктов вакцинации в уральских ТЦ на 12 ноября

Желающим поставить прививку нужно иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Власти Свердловской области опубликовали расписание мобильных пунктов вакцинации от коронавируса в торговых центрах и зданиях госучреждений. Желающим поставить прививку нужно иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
ЕКАТЕРИНБУРГ
ТРЦ «Гринвич» на улице 8 Марта, 46 с 09:00 до 19:00
ТЦ «Дирижабль» на улице Академика Шварца, 17 с 12:00 до 18:00
ТЦ «МЕГА» на улице Металлургов, 87 с 09:00 до 20:00
ТЦ «МАКСИДОМ» на улице Тверитина, 45 09:00 до 19:00
ТРЦ «Академический» на улице Краснолесья, 133 с 09:00 до 19:00
ТРЦ «Кировский» в переулке Сиреневый бульвар, 2 с 09:00 до 19:00
ТРК «Парк Хаус» на улице Сулимова, 50 с 09:00 до 19:00
ТЦ «ОМЕГА» на проспекте Космонавтов, 41 с 09:00 до 19:00
ТРЦ VEER Mall на проспекте Космонавтов, 108Д с 10:00 до 19:00
Аэропорт «Кольцово» на площади Бахчиванджи, 1 (терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) с 09:00 до 19:00
Екатеринбургский государственный цирк на улице 8 Марта, 43 с 10:00 до 19:00
НИЖНИЙ ТАГИЛ
ТРЦ «Квадрат» на улице Пархоменко, 41 с 16:00 до 19:00
ТРЦ DEPO на Свердловском шоссе, 31Б с 16:00 до 20:00
РЕЖ
ТЦ «Березка» на улице Ленина, 1 с 10:00 до 18:00
СЫСЕРТЬ
ДК имени Романенко на улице Коммуны, 32 с 10:00 до 15:00
ВЕРХНЯЯ САЛДА
Администрация Верхнесалдинского ГО на улице Энгельса, 46 с 14:00 до 18:00
Дом книги на улице Парковая, 12 с 10:00 до 13:00
СЕРОВ
Гипермаркет «Семейный» на улице Заславского, 37 с 11:00 до 16:00
КТ «Родина» на улице Ленина, 179 с 9:00 до 16:00
ТЦ «Nebo» на улице Ленина, 215 с 12:00 до 20:00
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка