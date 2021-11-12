На Урале 305 спецмашин ликвидируют последствия снегопада

За уборкой следит управления автодорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улицы Свердловской области ликвидировать последствия ночного снегопада вышли 305 единиц спецтехники. Об этом сообщает департамент информационной политики региона со ссылкой на управлении автомобильных дорог.

- Высота снежного покрова на проезжей части достигла четырех сантиметров на западе области, трех сантиметров – на севере и двух сантиметров – в центральной части региона, - говорится в сообщении.

В ночь на 12 ноября на уборку областных трасс вышли 202 комбинированных дорожных машины, 57 автомобилей с отвалом, 15 автогрейдеров и 31 единица другой техники. Для борьбы с гололедом использовали 105 тонн песка и 2,8 тысячи кубометров противогололедных материалов.

За уборкой следит управления автодорог. Сейчас трассы инспектируют 13 человек. Также за погодой и состоянием дорожного покрытия наблюдают 48 автоматизированных постов с метеодатчиками и видеокамерами.

Дорожники просят водитель соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Также они призывают выбирать безопасный стиль вождения и постоянно контролировать движение.

Кроме того, уральцы могут сообщить о неубранных участках по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83. Помимо этого, замечания можно направить на телефон «горячей линии» областного управления автодорог: (343) 262-50-65.

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