В Нижнем Тагиле пожарные спасли 28 человек из задымленной десятиэтажки

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Нижнем Тагиле рано утром, 12 ноября, вспыхнул пожар к квартире на втором этаже десятиэтажного дома на Булата Окуджавы, 13. По данным МЧС, огонь начал распространятся от загоревшихся домашних вещей. Помимо них он повредил обшивку балкона, причем и в горящей квартире, и в квартире расположенной над ней.

Прибывшим на место пожарным пришлось эвакуировать людей из здания. На многих из-за задымленности пришлось надеть спасутройства.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- В 04:48 поступило сообщение о пожаре. Звеньями газодымозащитной службы по лестничным маршам с помощью спасательных устройств были спасены 28 человек, в том числе 8 детей. Пожарно-спасательными подразделениями эвакуированы по лестничным маршам 35 человек, в том числе 10 детей. Пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Площадь пожара составила 34 квадратных метра. Спустя больше 40 минут после начала пожара огонь был локализован. В 05:38 открытое горение было ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 07:05. На место пожара выезжали 10 единиц техники и 28 человек личного состава. Пожарные тушили огонь, работая не только в самом доме, но и на пожарной автолестнице.