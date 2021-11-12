Екатеринбург из-за выпавшего снега встал в пробки

Многие пробки сегодняшним утром образовались из-за ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург, утром, 12 ноября, встал в пробку из-за выпавшего ночью снега. По данным Яндекс.Карт самые серьезные по протяженности заторы на проспекте Космонавтов от Кислородной в сторону Уралмаша и в переулке Базовом. Также в пробке постоять автомобилистам придется на улице Титова, Зенитчиков, Вильгельма де Геннина и на Кольцовском тракте в сторону Машинной.

Отметим, что пробки в основном образовались на тех участках дорог, где произошли ДТП. Всего по данным Яндекс.Карт в городе произошло девять аварий.

Фото: Яндекс.Карты

Кстати, синоптики обещали, что в Екатеринбурге пройдет снег. Осадки также ожидаются 13 и 14 ноября. Столбики термометров в эти дни не будут опускаться ниже -7 градусов в ночное время и в дневное ниже -5 градусов.