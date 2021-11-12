Из Екатеринбурга начнут летать самолеты в столицу Хакасии

Перелеты будут выполняться дважды в неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Екатеринбурга начнут летать самолеты в Абакан - столицу Хакасии. Прямые регулярные рейсы запускает авиакомпания Red Wings с 24 ноября.

- Перелеты будут выполняться дважды в неделю на среднемагистральном узкофюзеляжном пассажирском самолете Sukhoi SuperJet (SSJ 100), предназначенном для перевозки 100 пассажиров, - рассказали в пресс-службе АО «Аэропорт Абакан».

Рейсы будут выполняться по средам и пятницам. Время в пути составит 3 часа 15 минут. Прибытие в Абакан из Екатеринбурга запланировано на 06:50, вылет обратного рейса в 07:50. Билеты стоят от 5 049 рублей.

В аэропорту столицы Хакасии отметили, что в зависимости от эпидемиологической обстановки в расписании возможны изменения. Всего до конца года запланировано выполнение 12 рейсов.