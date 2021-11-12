Мэрия Екатеринбурга запустила конкурс на самое красочное новогоднее оформление

Екатеринбург начинают украшать к Новому году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге администрация запустила конкурс на самое красочное и креативное новогоднее оформление. Принять участие приглашают руководителей и коллективы учреждений и организаций разных городских сфер, которые могут красить фасады зданий, входные группы и витрины.

- Творческое состязание позволит не только поддержать новогодние традиции, отточить художественные навыки, создать праздничный облик города, но, самое главное, обеспечит праздничное настроение екатеринбуржцев, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Лучшее оформление будет отмечено администрацией города. Однако самым главным новогодним украшением города конечно станет Ледовый городок на Площади 1905 года. В ближайший понедельник, 15 ноября, его уже начнут возводить.

В этом году здесь установят 50-метровую елку с многоцветной иллюминацией, ледяные скульптуры Деда Мороза со Снегурочкой, поставят сцену с большим мультимедийным экраном, построят замок, лабиринт, различные ледяные скульптуры и восемь ледяных горок.

Планируется, что Ледовый городок откроют 29 декабря.