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Общество12 ноября 2021 6:08

Мэрия Екатеринбурга запустила конкурс на самое красочное новогоднее оформление

Участие приглашают принять руководителей и коллективы учреждений и организаций города
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Екатеринбург начинают украшать к Новому году

Екатеринбург начинают украшать к Новому году

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге администрация запустила конкурс на самое красочное и креативное новогоднее оформление. Принять участие приглашают руководителей и коллективы учреждений и организаций разных городских сфер, которые могут красить фасады зданий, входные группы и витрины.

- Творческое состязание позволит не только поддержать новогодние традиции, отточить художественные навыки, создать праздничный облик города, но, самое главное, обеспечит праздничное настроение екатеринбуржцев, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Лучшее оформление будет отмечено администрацией города. Однако самым главным новогодним украшением города конечно станет Ледовый городок на Площади 1905 года. В ближайший понедельник, 15 ноября, его уже начнут возводить.

В этом году здесь установят 50-метровую елку с многоцветной иллюминацией, ледяные скульптуры Деда Мороза со Снегурочкой, поставят сцену с большим мультимедийным экраном, построят замок, лабиринт, различные ледяные скульптуры и восемь ледяных горок.

Планируется, что Ледовый городок откроют 29 декабря.