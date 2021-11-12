На месте ЧП работают 26 пожарных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в ночь на 12 ноября загорелась стройка клубного дома «Ленина 8». На место ЧП выехали восемь пожарных машин. На данный момент сообщается о том, что огонь успел распространиться на площади в 500 квадратных метров.

- По оперативной информации, горит кровля одноэтажного строящегося здания на площади 500 квадратных метров. В тушении пожара задействованы 26 человек личного состава, 8 единиц спецтехники, - пояснили в свердловском главке МЧС России.

ЖК «Ленина 8» располагается в между проспектом Ленина и улицей Попова. Согласно официальному сайту комплекса, в конце стройки он будет состоять из пяти домов с внутренним двором и подземной парковкой.