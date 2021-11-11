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Общество11 ноября 2021 20:43

В Екатеринбурге в пунктах выдачи интернет-магазина Lamoda ввели вход по QR-кодам

Чтобы забрать свой товар, необходимо иметь документ, подтверждающий вакцинацию
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Как оказалось, пункты выдачи являются объектами розничной торговли

Как оказалось, пункты выдачи являются объектами розничной торговли

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Екатеринбурге в пунктах выдачи заказов из интернет-магазинов одежды вводят QR-коды. Чтобы забрать свой товар, необходимо иметь документ, подтверждающий вакцинацию или же перенесенное заболевание.

- Сделала накануне заказ, обычно я забираю все товары на пункте выдачи. После оформления мне позвонили с горячей линии Lamoda и предупредили, что не пустят на пункт, если у меня не будет QR-кода о вакцинации, - рассказывает читательница «КП-Екатеринбург».

Как оказалось, пункты выдачи являются объектами розничной торговли, поэтому их нельзя посещать без документа, подтверждающего наличие антител к коронавирусу. Накануне в Екатеринбурге известный ресторатор Евгений Урюпин предлагает ввести систему QR-кодов при продаже алкоголя, чтобы ускорить темпы массовой вакцинации населения. По его мнению, такая мера поможет получить наибольший процент привитых горожан.