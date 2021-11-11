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Общество11 ноября 2021 20:08

В Екатеринбурге рецидивист отобрал у женщины телефон и снял с карты несколько тысяч

Преступника задержали по горячим следам
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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В полиции возбудили уголовное дело по статьям «Грабеж» и «Кража, совершенная с банковского счета»

В полиции возбудили уголовное дело по статьям «Грабеж» и «Кража, совершенная с банковского счета»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге местный житель ограбил 47-летнюю женщину и похитил с ее банковской карты несколько тысяч рублей. Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что 9 ноября к ней подошел молодой человек и попросил позвонить. Как только гаджет оказался в его руках, он поспешил скрыться. Позже с ее карты пропали восемь тысяч.

- Подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался не работающий и ранее судимый за кражу местный житель. Он не стал отрицать свою причастность к содеянному и пояснил, что успел сбыть устройство, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статьям «Грабеж» и «Кража, совершенная с банковского счета». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. До суда его отпустили под подписку.