В Екатеринбурге охрана, проверяющая QR-код в ТРЦ, отказалась показать посетителям документы о вакцинации

Горожане обратились к администрации ТРЦ с просьбой урегулировать этот вопрос Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Академического района в Екатеринбурге возмутились тем, что охрана, проверяющая на входе в ТРЦ QR-код, не стала предоставлять посетителям аналогичные документы о вакцинации. Один из молодых людей предоставил копию, при этом для входа в «чистую зону» необходимы именно оригинальные справки.

- Парень с девушкой вообще не поняли вопроса. У девушки есть ПЦР-тест, но он дома! Срок действия данного теста 78 часов. Кто ей оплачивает постоянно его проходить? Второй парень, скорее всего не гражданин РФ, вообще начал почему-то нападать и грубо разговаривать, - негодует подписчица сообщества Instagram Akadem New.

Горожане задаются вопросом о том, что нет никаких гарантий того, что охрана не носитель инфекции, поэтому обратились к администрации ТРЦ с просьбой урегулировать этот вопрос и обязать сотрудников предъявлять оригинал паспорта и QR-код по первому требованию. Чем закончится ситуация, пока неизвестно.