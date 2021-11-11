Ведомство сообщает, что наиболее ощутимы перемены в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области выросли цены на молоко. По данным Свердловскстата, чтобы приобрести один литр продукции с жирностью 2,5-3,2%, придется заплатить примерно 55.16 рубля, ранее средний ценник на него составлял 53.39 рубля. Ведомство сообщает, что наиболее ощутимы перемены в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске.

- В уральской столице средние цены на молоко поднялись с 53,70 до 55,42 рубля за литр, в Нижнем Тагиле — с 56,50 до 57,58 рубля, в Первоуральске — с 49,93 до 52,29 рубля, а в Каменске-Уральском почти на два рубля — с 50 до 51,97, - сообщается в отчете Свердловскстата.

В конце октября стало известно, что на Среднем Урале выросли цены на овощи. По сообщениям Свердловскстата, наиболее ощутимые изменения в стоимости коснулись огурцов, картофеля и помидоров. Средняя цена томатов составляет 165 рублей за килограмм, то есть они подорожали на 20%, сколько же огурцов можно купить за 107 рублей, цена поднялась на 12%, картофель в среднем стоит по 38 рублей.