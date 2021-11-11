В Каменске-Уральском местный житель забил насмерть свою знакомую во время застолья

Мужчину заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском 47-летний местный житель забил насмерть свою 40-летнюю знакомую во время совместного распития алкоголя. Мужчине уже предъявили обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Следователи установили, что трагедия произошла в ночь на 9 ноября.

- На почве личной неприязни он нанес множественные удары руками и ногами женщине, с которой распивал спиртное. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Обвиняемый вынес тело погибшей в подъезд дома. В дальнейшем потерпевшая была обнаружена местными жителями, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

- Гражданин по имени Николай, несмотря на свои многократные судимости, выглядит весьма представительно. Возможно, этим и объясняется то, что основной его криминальной специализацией является воровство и мошенничество,- добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Мужчину заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.