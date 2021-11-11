В Екатеринбурге 43-летняя женщина ударила ножом сожителя из-за ревности

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге сотрудники ППС задержали 43-летнюю местную жительницу, которая, будучи нетрезвой, ударила ножом своего 46-летнего сожителя. Инцидент произошел накануне в одной из квартир жилой многоэтажки на улице Краснолесья. Женщина нанесла своему оппоненту проникающее ранение брюшной полости.

- Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в лечебное учреждение. Прибывшие на адрес сотрудники патрульно-постовой службы на месте задержали подозреваемую в нападении женщину. Ей оказалась ранее не судимая местная жительница, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Полицейским задержанная объяснила, что конфликт произошел из-за внезапно возникшей личной неприязни на почве ревности. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».