В Верхней Пышме женщина отдала мошенниками 100 тысяч рублей

Женщина успела насобирать 100 тысяч наличными Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме местная жительница отдала мошенникам 100 тысяч рублей, поверив в легенду о том, что ее дочь попала в ДТП. Женщине позвонил «следователь Соколова», которая рассказала, что ее родственница переходила на красный свет, ее сбила машина, которая позже влетела в столб.

- Где это случилось, а также остальные детали следователь не пояснила, но сказала, что необходимо собрать миллион для лечения пострадавшей. Далее следователь попросила позвонить ей на сотовый телефон, при этом домашний телефон не отключать, - сообщают в МО МВД «Верхнепышминский».

Женщина успела насобирать 100 тысяч наличными, и через несколько минут к потерпевшей пришел молодой человек восточной местности. По аналогичной схеме мошенники украли у другой местной жительницы 200 тысяч рублей. Проводится проверка.