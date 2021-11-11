В Екатеринбурге суд оставил под стражей еще одного фигуранта дела о отравлении паленым алкоголем

Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Екатеринбурге суд оставил под стражей еще одного фигуранта уголовного дела о массовом отравлении паленым алкоголем. Областной суд сегодня, 11 ноября, отклонил апелляцию Назарова Микайыла Муса оглы. Он пробудет в СИЗО до 19 декабря этого года.

- Рассмотрев материалы дела, свердловский областной суд оставил постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга. Назарову, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба Свердловского облатного суда.

Ранее областной суд оставил под стражей одного из них - Анара Айвазова. В Екатеринбурге от отравления нелегальным алкоголем, который продавался на Ботаническом рынке, погибли 35 человек. По факту отравления метиловым спиртом возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.