В Екатеринбурге на Уралмаше пропал 37-летний мужчина

Фото: поисковый отряд "Прорыв"

В Екатеринбурге полиция и волонтеры поискового отряда «Прорыв» разыскивают 37-летнего Ивана Владимировича Ретуновского, который вышел из дома 10 ноября и пропал. Последний раз мужчину видели в районе Уралмаша.

- Приметы пропавшего: рост 184 сантиметра, среднее телосложение, зеленые глаза, темно-русые волосы. Особые приметы: шрам на шее с правой стороны, шрам на затылке, - сообщают поисковики.

На момент исчезновения был одет в черную тряпичную куртку с капюшоном до бедра, джемпер синего цвета, футболку, джинсы синего цвета, ботинки черного цвета на молнии.

Если вы знаете, где может находиться Иван Ретуновский, сообщите любую информацию по номеру горячей линии «Прорыва»: 89000440220 или свяжитесь с УМВД России по Екатеринбургу № 15 по телефону 8 (343) 356-42-15.