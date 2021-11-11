СвЖД пригласила жителей регионов предлагать свои варианты названий для безымянных остановочных пунктов

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

А еще предлагает жителям Свердловской и Тюменской областей, ХМАО-ЮГРЫ и ЯНАО, Пермского края принять участие в выборе вариантов названий.

Новые названия могут получить около 150 остановочных пунктов (о.п.). Варианты, которые наберут наибольшее количество голосов, будут отправлены на согласование в администрации муниципальных образований, на территории которых эти железнодорожные объекты расположены. А после прохождения всех юридических процедур будут официально присвоены соответствующим полустанкам. Полный перечень безымянных о.п. размещен в сообществе «ПроЖД. Все самое интересное» в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Принять участие в проекте может любой желающий.

Напомним, большое количество остановочных пунктов, разъездов и блок-постов еще в советское время, на стадии строительства, незаслуженно было обойдено вниманием: вместо имени они получили только номер километра железнодорожной линии, на котором были расположены. В 2020 году Свердловская магистраль выступила с инициативой переименования таких железнодорожных пунктов.

Как правило, для удобства пассажиров их стараются называть так же, как находящиеся поблизости административные или географические объекты (населенные пункты, дачные поселки, скальные комплексы, турбазы и т.п.). Но при выборе вариантов необязательно отталкиваться от географического расположения. Можно воспользоваться местными легендами, изучить исторические и культурные достопримечательности тех мест, знаковые события. Здесь СвЖД рассчитывает на помощь краеведов, этнографов, географов, любителей путешествий и истории. С новыми названиями остановочные пункты железной дороги должны стать ориентирами для любителей внутреннего туризма, сделать карту магистрали более интересной и познавательной.

Например, Разъезд №1 близ Каменска-Уральского переименовали в Разъезд Сипавские Пруды, Пост 313 км, расположенный в Кушве, получил название Заводской, потому что находится между двумя заводами. Разъезд 139 км участка Чусовская – Гороблагодатская переименован в Разъезд Ермак. Обгонный пункт №46 участка Войновка – Называевская получил название Обгонный пункт Восточный, так как является восточной границей Свердловской железной дороги.