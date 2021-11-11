Уральские комики попали к Юрию Дудю на интервью

Часть интервью снимали в екатеринбургском стендап-клубе. Фото: скриншот видео с youtube-канала «вДудь»

На youtube-канале Юрия Дудя вышло интервью с комиком Слава Комиссаренко. В этот выпуск попали и уральские юмористы, которые создали первый в Екатеринбурге стендап-клуб.

- Я увидел, что есть такой комик Лев Еременко. Он как раз сдриснул в Москву, как мы говорим. Он классный стендап-комик. Мы с ним познакомились. И он как-то мне говорит: «Вот вышел уральский стендап, посмотри». Я посмотрел. Он был невероятно снят. Мне понравилось и само шоу, и снято было потрясающе, - вспоминает Комиссаренко.

Часть интервью снимали в екатеринбургском стендап-клубе. Дудь, в том числе, поговорил с уральскими комиками. Артисты признались, что юмор не является их основным заработком.

Захар Мержоев из Екатеринбурга является тендерным специалистом. Один из основателей уральского Fresh Stand-Up Гор Гарьянц признался, что раньше стоял на стойке ресепшена в отеле.

Иван Емельянов переехал в столицу Урала из Ижевска и работает менеджером по продажам. А Александр Мокин из Новоуральска является геодезистом.

Комики раскрыли, что за одно выступление получают по три тысячи рублей.

-Комиков слишком много только в Москве, а люди хотят смеяться везде. Круто, что они могли бы давно уже рвануть в Москву, но они остаются в родном городе, - заявил Комиссаренко на шоу.

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