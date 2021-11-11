Фото: сервис Google Maps

В Екатеринбурге откроется еще один ресторан быстрого питания «Макдоналдс». В уральской столице уже появились баннеры, в которых говорится, что новая точка появится в Верх-Исетском районе по адресу Викулова, 38Г. В контактном центре «Макдоналдс Россия» информацию об этом подтвердили.

На сегодняшний день в Екатеринбурге действует 12 филиалов американской сети, в основном они находятся в торговых центрах уральской столицы.

Год назад закрылась точка, расположенная в самом центре Екатеринбурга, по адресу 8 Марта 8В. Весь штат сотрудников в количестве 72 человек переведён на другие предприятия города в полном составе. При этом ресторан по этому адресу закрывали не впервые, в 2014 году он не прошел проверку Роспотребнадзора. Вскоре на этом месте открылся KFC.